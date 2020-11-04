Марків повертається в Україну

Нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав апеляційний суд Мілана, у середу повертається в Україну.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що 4 листопада о 14 годині в Україні відбудеться зустріч нацгвардійця Марківа на аеродромі Нацгвардії по вул. Медова, 5а, в Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Віталія Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

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На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фото: МВС