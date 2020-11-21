У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ

Іракські спецпризначенці за підтримки авіаударів міжнародної коаліції ліквідували на півночі країни 16 бойовиків ІДІЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву армії Іраку пише Сіньхуа.

“Бійці зіткнулися із бойовиками-екстремістами в їх сховках під час операції, що розпочалася в четвер, а завершилася у п’ятницю. Силовики знищили кількох бойовиків, а інші загинули від авіаударів коаліції під час спроби втечі“, - йдеться у повідомленні.

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Іракські спецпризначенці також захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах.

Видання зазначає, що операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні, яку раніше контролював ІДІЛ.

“Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські сили повністю здолали ІДІЛ на всій території країни наприкінці 2017 року. Однак, бойовики з того часу сховалися у містах, а також пустельних й гірських регіонах, вчиняючи партизанські напади”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.