У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву армії Іраку пише Сіньхуа.
“Бійці зіткнулися із бойовиками-екстремістами в їх сховках під час операції, що розпочалася в четвер, а завершилася у п’ятницю. Силовики знищили кількох бойовиків, а інші загинули від авіаударів коаліції під час спроби втечі“, - йдеться у повідомленні.
Іракські спецпризначенці також захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах.
Видання зазначає, що операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні, яку раніше контролював ІДІЛ.
“Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські сили повністю здолали ІДІЛ на всій території країни наприкінці 2017 року. Однак, бойовики з того часу сховалися у містах, а також пустельних й гірських регіонах, вчиняючи партизанські напади”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.