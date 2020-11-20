У Камеруні ліквідували трьох бойовиків Боко Харам

Камерунські військові ліквідували на півночі країни трьох бойовиків Боко Харам.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що військову операцію було проведено у північному регіоні країни поблизу району Маліка.

"Після бою військові виявили зброю й боєприпаси. Поки невідомо, чи зазнали втрат силовики під час наступу”, - йдеться у матеріалі.

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Сутичка відбулася наступного дня після того, як бойовики напали на селище Сатомі, вбивши його старійшину та поранивши його дітей.

“В середу міністр оборони Камеруна Джозеф Беті Асомо заявив, що угруповання Боко Харам значно ослабло в регіоні, однак ще не склало зброю”, - стверджується Сіньхуа.

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Нагадаємо: Боко Харам намагається створити ісламську державу на північному сході Нігерії ще з 2009 року. З того часу від їх рук загинуло понад 30 тисяч осіб.

Фото: Alfa