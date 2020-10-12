На півночі Нігерії бойовики вбили 12 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерело в місцевій поліції.
Зазначається, що велика група бойовиків із сучасною зброєю в п'ятницю вдерлася в село Кідандан у штаті Кадуна. Вони вбили трьох місцевих жителів і поранили ще чотирьох.
Офіцер поліції, який зволів залишитися невідомим, додав, що в суботу ввечері бойовики напали на село Кидаї в тому ж регіоні. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, ще четверо отримали поранення. Постраждалі перебувають у критичному стані.
Уточнюється, що наразі жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за ці напади.
Як відомо, в Нігерії діє екстремістське угруповання Боко Харам, котре прагне створити ісламську державу на північному сході країни. З 2009 року від рук його бойовиків загинули понад 30 тис. людей.