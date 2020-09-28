У Нігерії затримали 13 терористів Боко Харам

Нігерійські військові затримали 13 терористів Боко Харам після активної наступальної операції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника нігерійської армії пише Сіньхуа.

“В армії Нігерії підтвердили затримання 13 підозрюваних бойовиків Боко Харам, які здалися військовим під час операції, направленої на викурювання залишків терористичної групи із південно-східного регіону країни”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що військова операція проводилася у північному штаті Борно та включала “тривалі авіаційні обстріли та агресивні інтенсивні операції із зачистки”.

За словами речника армії Нігерії, військовим також здалися 17 дітей та шестеро жінок, які були членами родин підозрюваних бойовиків.

Він додав, що з підозрюваними наразі проводять “детальний допит та розслідування відповідно до кращих світових практик поводження в таких випадках”.

Нагадаємо: Боко Харам намагається створити ісламську державу на північному сході Нігерії ще з 2009 року. З того часу від їх рук загинуло понад 30 тисяч осіб.

Фото: Alfa