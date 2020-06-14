У Нігерії бойовики-ісламісти атакували два міста - 60 вбитих, сотні поранених

На північному сході Нігерії бойовики-ісламісти скоїли напади на два міста, у результаті загинули понад 60 осіб, сотні поранених.

Про це повідомляє SBS.

«Ісламські бойовики вбили щонайменше 20 солдатів і понад 40 мирних жителів, а також поранили сотні людей у результаті подвійного нападу в північно-східній частині Нігерії, штат Борно», - йдеться у повідомленні.

Озброєні бойовики прибули до Монгуно - центру міжнародних неурядових організацій, приблизно об 11 годині ранку. Вони зазнали певних втрат, але встигли вбити щонайменше 20 військовослужбовців урядових сил і тинялися районом упродовж трьох годин.

Бойовики також підпалили місцеву поліцейську дільницю і спалили гуманітарний центр ООН в цьому районі. Ісламісти поширювали листівки, що попереджають місцевих жителів не працювати з військовими, білими християнськими, людьми з Заходу або іншими «невіруючими».

Другий напад стався приблизно у той же час в місті Нганзай, куди бойовики прибули на мотоциклах і пікапах, убивши понад 40 мешканців.

Як наголошує видання, один із філіалів нігерійського ісламістського угруповання "Боко Харам" останнім часом діє під прапором Ісламської держави Західно-Африканської провінції.