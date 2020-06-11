У Нігерії бойовики напали на село, понад пів сотні вбитих

Внаслідок збройного нападу бойовиків-джихадистів на віддалене село в Нігерії, що мав місце цього вівторка, загинули щонайменше 59 людей.

Про це повідомляє BBC.

“Щонайменше 59 осіб загинули під час нападу джихадистів на село в північно-східній Нігерії. Бойовики налетіли на віддалене село у провінції Борно цього вівторка в другій половині дня», - йдеться в повідомленні.

Нападники також запалили село.

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Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Слід зауважити, що на сьогодні найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання «Боко Харам». Із 2009 року від рук ісламістських фундаменталістів загинули десятки тисяч людей. Приблизно 2,5 мільйона людей покинули свої будинки.

Фото: The New York Times