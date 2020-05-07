У Нігерії з березня ліквідували три сотні бойовиків

Під час кількох спецоперацій протягом останніх шести тижнів нігерійські військові знищили щонайменше 343 бойовики Боко Харам на північному сході країни.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані міноборони Нігерії.

“Операції, унаслідок яких під час авіаударів було вбито ключових лідерів Боко Харам, проходили з 18 березня по 5 травня”, - йдеться у матеріалі.

У оборонному відомстві додали, що ще кілька бойовиків отримали вогнепальні поранення.

“Серед інших успіхів, досягнутих під час військових операцій, зазначається знищення більшості логістичних мереж Боко Харам й затримання 16 їх інформаторів та постачальників”, - повідомляє Xinhua.

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У міноборони визнали, що під час бойових дій загинули й отримали поранення кілька нігерійських військових, але не уточнили, скільки саме.

Як відомо, угруповання Боко Харам, що вже більше десятиліття здійснює теракти на північному сході Нігерії, безуспішно прагне заснувати у найбільш населеній країні Африки ісламський халіфат.

Фото: Alfa