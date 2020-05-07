У Нігерії з березня ліквідували три сотні бойовиків
Про це пише Xinhua із посиланням на дані міноборони Нігерії.
“Операції, унаслідок яких під час авіаударів було вбито ключових лідерів Боко Харам, проходили з 18 березня по 5 травня”, - йдеться у матеріалі.
У оборонному відомстві додали, що ще кілька бойовиків отримали вогнепальні поранення.
“Серед інших успіхів, досягнутих під час військових операцій, зазначається знищення більшості логістичних мереж Боко Харам й затримання 16 їх інформаторів та постачальників”, - повідомляє Xinhua.
У міноборони визнали, що під час бойових дій загинули й отримали поранення кілька нігерійських військових, але не уточнили, скільки саме.
Як відомо, угруповання Боко Харам, що вже більше десятиліття здійснює теракти на північному сході Нігерії, безуспішно прагне заснувати у найбільш населеній країні Африки ісламський халіфат.
Фото: Alfa