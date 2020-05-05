У Нігерії вбили більше сотні терористів Боко Харам
Укрінформ
Нігерійські силовики у запеклих боях із терористами Боко Харам вбили більш сотні бойовиків.
Про це пише Xinhua із посиланням на міністерство оборони Нігерії.
“Війська, які діяли у неспокійному північно-східному регіоні, вбили щонайменше 134 бойовики Боко Харам та арештували їх 16 інформаторів під час операції у штаті Борно”, - йдеться у матеріалі.
Речник нігерійського міноборони Джон Ененче додав, що урядові сили також виявили та конфіскували велику кількість озброєння та боєприпасів.
Він закликав військових залишатися “зосередженими й безжальними” у боротьбі із рештою бойовиків.
Як відомо, угруповання Боко Харам, що вже більше десятиліття здійснює теракти на північному сході Нігерії, безуспішно прагне заснувати у найбільш населеній країні Африки ісламський халіфат.