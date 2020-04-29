У Нігерії із полону піратів звільнили 15 заручників

Нігерійські військові звільнили із полону піратів 15 заручників.

Про це Xinhua повідомив речник Збройних сил Нігерії Джон Ененче.

“Заручники утримувалися на п’яти швидкісних човнах, якими володіли пірати. Їх звільнили військові, які здійснювали патрулювання району Нембе Овелесу в нафтоносному штаті Баєлса”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що пірати втекли, щойно побачили військових.

“Під час операції було викрито кілька незаконних нафтопереробних заводів, а також конфісковано зброю та крадену нафту”, - зазначає Xinhua.

Як раніше повідомляло агентство, під час контртерористичної операції на північному заході Нігерії військові знищили 89 бойовиків, захопивши велику кількість зброї та боєприпасів.