Нігерійські військові ліквідували майже 90 бойовиків

У ході контртерористичної операції на північному заході Нігерії військові знищили 89 бойовиків, захопивши велику кількість зброї та боєприпасів.

По це повідомляє Сіньхуа.

«Війська Нігерії днями провели антитерористичну операцію в штаті Замфара на північному заході країни. У її перебігу були ліквідовані 89 бойовиків і визволені п'ять заручників», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними офіційного представника військового відомства Нігерії, під час операції, що була проведена минулої п'ятниці, армійські підрозділи не зазнали жодних втрат.

Крім того що вдалося знищити багато бойовиків, було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

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Також уточнюється, що серед визволених заручників - троє жінок і двоє чоловіків. Військові заявили про те, що надають їм сприяння у возз'єднанні зі своїми родинами.