На півночі Нігерії військові знищили кількадесят бойовиків

Нігерійські військові ліквідували кілька десятків бойовиків екстремістського угруповання "Боко харам".

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Офіційний представник міністерства оборони Нігерії повідомив про те, що військовий загін, який базується в північно-східній частині, напередодні вступив у перестрілку з бойовиками "Боко харам" у районі Гуджба у штаті Йобе, в результаті якої були знищені десятки членів угруповання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трохи згодом у тому ж таки районі стався ще один бій, у результаті якого були ліквідовані 10 бойовиків. З боку військових обійшлося без втрат.

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Крім того, за даними того ж джерела, напередодні армійці запобігли нападу невідомого угруповання на одне із сіл у штаті Кацина на півночі країни, ліквідувавши кількох бойовиків.