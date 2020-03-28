У Нігерії потужний вибух зруйнував сотні будинків
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Укрінформ
На півдні Нігерії у суботу стався вибух, що зруйнував сотні будинків та ділянку швидкісної автостради.
Причин вибуху наразі не встановлені, повідомляє Daily Post.
"Понад сто будівель було зруйновано зранку в суботу внаслідок вибуху, що стався у штаті Ондо", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, епіцентр вибуху знаходився неподалік столиці штату - міста Акура. Серед повністю зруйнованих будівель школа-інтернат, церква, АЗС та багато інших споруд.
Унаслідок інциденту зупинено рух по автостраді Ово-Акуре.
Поліція з'ясовує причини вибуху.
Фото: Daily Post