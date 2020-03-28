У Нігерії потужний вибух зруйнував сотні будинків

На півдні Нігерії у суботу стався вибух, що зруйнував сотні будинків та ділянку швидкісної автостради.

Причин вибуху наразі не встановлені, повідомляє Daily Post.

"Понад сто будівель було зруйновано зранку в суботу внаслідок вибуху, що стався у штаті Ондо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, епіцентр вибуху знаходився неподалік столиці штату - міста Акура. Серед повністю зруйнованих будівель школа-інтернат, церква, АЗС та багато інших споруд.

Унаслідок інциденту зупинено рух по автостраді Ово-Акуре.

Поліція з'ясовує причини вибуху.

Фото: Daily Post