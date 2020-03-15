У Нігерії вибухнув нафтопровід, зруйновані багато будинків

У Нігерії прогримів вибух на ділянці нафтопроводу в передмісті Фестак, причина вибуху поки не відома.

Про це повідомляє Nairametrics.

«Раніше цього ранку стався вибух трубопроводу в районі Фестак штату Лагос», - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, багатьох жителів розбудив гучний вибух.

This explosion scattered my windows and my mom called and told me it scattered their doors as well .. #gasexplosion pray for festac .. #festac pic.twitter.com/L1hkUg9BQg — blood on the beat 🔊 (@officialUgoo) March 15, 2020

На опублікованих у Твіттері відео можна побачити густі чорні хмари, що здіймаються з місця події.

На даний момент не зовсім ясно, чи є жертви, пов'язані з вибухом. Однак було підтверджено, що багато будинків були зруйновані.