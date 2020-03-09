У Сирії в бензовоза відмовили гальма: 32 загиблих, понад 70 поранених
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Укрінформ
Унаслідок автокатастрофи за участю бензовоза і двох автобусів у Сирії загинули 32 особи, 77 дістали поранення.
Про це інформує сирійське агентство САНА.
«На трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення в результаті зіткнення бензовоза з пасажирськими автобусами й автомобілями», йдеться в повідомленні.
Як зазначається з посиланням на міністра внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна, причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Його водій утратив контроль над керуванням, урізався і два пасажирські автобуси та протаранив іще 15 легкових автомобілів.
Усі поранені доставлені в лікарні Дамаска.
Міністр додав, що після розчищення траси рух транспорту було відновлено.
Фото: Сіньхуа