У Сирії в бензовоза відмовили гальма: 32 загиблих, понад 70 поранених

Унаслідок автокатастрофи за участю бензовоза і двох автобусів у Сирії загинули 32 особи, 77 дістали поранення.

Про це інформує сирійське агентство САНА.

«На трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення в результаті зіткнення бензовоза з пасажирськими автобусами й автомобілями», йдеться в повідомленні.

Як зазначається з посиланням на міністра внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна, причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Його водій утратив контроль над керуванням, урізався і два пасажирські автобуси та протаранив іще 15 легкових автомобілів.

Усі поранені доставлені в лікарні Дамаска.

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Міністр додав, що після розчищення траси рух транспорту було відновлено.

Фото: Сіньхуа