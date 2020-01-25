Кількість жертв вибуху бензовоза у Перу зросла до 8

Кількість загиблих унаслідок вибуху бензовозу у густонаселеному районі столиці Перу, що трапився у четвер, зросла до восьми.

Про це пише Xinhua із посиланням на місцевих медиків

Бензовоз вдарився в автостанцію й вибухнув, спричинивши пожежу та десятки поранених, багато з яких досі залишаються у лікувальних закладах зі значними опіками.

“Понад 40 наших співгромадян досі борються за свої життя”, - сказала міністр охорони здоров’я Перу Елізабет Гіностроза.

Наразі поліція проводить розслідування та намагається встановити, чи була вантажівка обладнана спеціальними запобіжниками для перевезення вибухонебезпечних речовин й чи мав її обслуговчий персонал необхідне тренування.

Водій бензовоза теж постраждав у інциденті, але вижив, й нині проходить лікування під наглядом правоохоронців.