У столиці Перу вибухнув бензовоз: є загиблий, десятки поранених

Унаслідок вибуху бензовозу у густонаселеному районі Ліми, столиці Перу, загинула одна людина, ще близько 50 отримали поранення.

Про це пише Xinhua із посиланням на місцеві рятувальні служби.

Зазначається, що вибух спричинив витік пального й пожежу, яка поширилася щонайменше на вісім будівель. Згідно із даними поліції, вантажівка вдарилася в автомайстерню й вибухнула.

Близько 20 постраждалих отримали важкі опіки й були доправлені до лікарень, а решта отримала медичну допомогу на місці інциденту. Серед поранених було й 11 неповнолітніх.

Xinhua додає, що в зоні вибуху було відключено електроживлення з метою недопущення подальших загорянь.

Як раніше повідомляло агентство, у Німеччині сталися дві ДТП зі шкільними автобусами, в результаті яких є загиблі.