У Дніпрі у квартирі стався вибух: дві людини постраждали

У Дніпрі у вівторок 21 січня о 19.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Софії Ковалевської в одній із квартир стався вибух.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«На місці вибуху невстановленого предмету у м. Дніпро працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті 18-річна дівчина та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.

За свідченням очевидців, вибух стався на другому поверсі. Хвилею винесло скла в деяких квартирах. Він був такої сили, що інші мешканці цього будинку відчули поштовх.

Також очевидці повідомляють, що чоловікові відірвало руку.

Фото: відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.