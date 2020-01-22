У Дніпрі у квартирі стався вибух: дві людини постраждали

У Дніпрі у квартирі стався вибух: дві людини постраждали

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Укрінформ
У Дніпрі у вівторок 21 січня о 19.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Софії Ковалевської в одній із квартир стався вибух.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«На місці вибуху невстановленого предмету у м. Дніпро працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті 18-річна дівчина та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.

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За свідченням очевидців, вибух стався на другому поверсі. Хвилею винесло скла в деяких квартирах. Він був такої сили, що інші мешканці цього будинку відчули поштовх.

Також очевидці повідомляють, що чоловікові відірвало руку.

Фото: відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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