Загрози контрабанди зброї та вибухівки з України немає — ДПСУ

В Україні впродовж останніх років тенденція до збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї та боєприпасів не спостерігається.

Про це сказав перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко під час засідання Координаційної ради програми ОБСЄ «Посилення можливостей державних органів України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин у всіх аспектах», йдеться на сайті МВС.

«Ситуація на державному кордоні є своєрідним індикатором прикордонної безпеки. Основними факторами, що впливають на контрабанду засобів терору є: масштабні незаконні постачання зброї до окупованих районів Донецької та Луганської областей та неконтрольований її обіг, складна соціально-політична та криміногенна ситуація в східних та південних регіонах України, високий рівень криміналізації протиправної діяльності і водночас низький рівень економічного розвитку прикордонних регіонів», - зазначив Нікіфоренко.

За його словами, загроза контрабанди зброї та вибухівки з України відсутня, про що свідчать результати діяльності служби, а також висновки наших європейських колег. Упродовж останніх років тенденція до збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї та боєприпасів не спостерігається, стійких каналів не виявлено.

«Загалом за минулий рік вилучено 659 одиниць зброї, у 2018 році ‑ 669, у поточному ‑ 24 одиниці. Тоді, як у довоєнних роках контрабанди було удвічі більше - 1130 одиниць. При цьому важливо, що лише 5% цієї зброї - вогнепальна. Для західної та північної ділянок кордону контрабанда зброї взагалі не є актуальною. Водночас зберігається загроза для кордону з Росією, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом», - сказав Нікіфоренко.

Він додав, що у районі ООС у 2019 році прикордонники вилучили 26 одиниць зброї та 3,3 тисячі боєприпасів, в той час як у 2018 році було 35 одиниць і в поточному - 3 одиниці. Більшість боєприпасів виявлено за оперативною інформацією у схованках на місцевості, де проходили бойові дії.