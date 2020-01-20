У Запорізькій області в будинку вибухнула граната, двоє людей загинули

У селі Лежине Запорізької області в результаті вибуху гранати загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

«19 січня близько 10:30 до Запорізького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в селі Лежине Запорізького району виявлено трупи двох чоловіків. Поліцейські виявили труп господаря квартири, чоловіка 1981 року народження, та місцевого мешканця 1981 року народження з осколковими пораненнями», - йдеться у повідомленні.

На місці події були вилучені металеві уламки корпусу гранати «Ф-1», важіль підривника й інші речові докази. Співробітники ГУ НП встановили, що під час вживання спиртних напоїв та внаслідок необережного поводження з боєприпасом стався вибух, в результаті якого обидва чоловіки загинули на місці події.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією нещасний випадок.