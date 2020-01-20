На Київщині учасник бойових дій застрелив товариша

У Київській області поліція затримала чоловіка, який застрелив свого товариша. Обоє чоловіків брали участь у бойових діях на сході України.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"За порушення правил дорожнього руху працівники групи реагування патрульної поліції в смт Іванків зупинили автівку. В салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, водій зізнався правоохоронцям, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції.

"Зловмисник надав правдиві свідчення. З’ясувалось, цього дня вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між чоловіками, які у свій час брали участь у бойових діях на сході країни, виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік товариша, який сидів позаду", - додали у відомстві.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції.

Поліцейські затримали 49-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину – мисливську рушницю без документів.

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Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Поліція встановлює причини конфлікту. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Суд обере для нього запобіжний захід.