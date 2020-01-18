У Харкові ексбоєць ООС погрожував підірвати офіс гранатою

У Харкові затримали чоловіка, який приніс на роботу у приватному підприємстві гранату Ф-1 та погрожував її підірвати.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківськіт області.

"Затримано 31-річного чоловіка, який напередодні прийшов на работу в приватному підприємстві, що по вулиці Животноводів у Харкові, та зателефонував до поліції, що в нього є граната, яку він має намір підірвати", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, що прибули за викликом, вилучили в нього небезпечний предмет. Також з дозволу чоловіка проведено огляд його квартири, де поліцейські вилучили інші боєприпаси: гранату Ф-1 із запалом, більше 400 різнокаліберних патронів, магазин від автомату Калашникова з патронами та нунчаки.

Як пояснив затриманий, патрони та гранату він привіз у 2014 з зони проведення ООС, де служив у складі бригади та зберігав їх за місцем мешкання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України з санкціями до 7 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.