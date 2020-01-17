Служба безпеки затримала "командира розвідвзводу ЛНР" у Харкові

Служба безпеки України виявила та затримала бойовика терористичної організації "ЛНР", який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець Харкова у 2014 році з власної ініціативи приєднався до терористів, які тимчасово окупували окремі райони Луганської і Донецької областей. Остання встановлена СБУ "посада" бойовика у незаконних збройних формуваннях терористів - командир взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник потрапив у поле зору спецслужби, коли прибув з РФ на Харківщину та розпочав збирати відомості про об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, метрополітен, автовокзали. Бойовик упродовж деякого часу регулярно "оглядав" об’єкти. За інформацією спецслужби, зібрані дані він планував передати представникам "ЛНР" для організації терактів і диверсій.

Під час обшуку у помешканні зловмисника у Харкові виявлено бойову гранату РГН із запалом і тротилову шашку з електродетонатором. Бойовика затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.