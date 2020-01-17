СБУ викрила сепаратистського інтернет-агітатора на Одещині

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Л/ДНР», - йдеться у повідомленні.

Матеріали для публікацій агітатор отримував з російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій, у межах кримінального провадження, співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Окрім того, було встановлено, що особа займалась вербуванням громадян для незаконної участі в терористичній організації «Л/ДНР».

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua