СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до війни
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підгрунті”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.
Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни.
У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.