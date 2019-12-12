СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до війни

СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до війни

Укрінформ
В Одесі правоохоронці викрили агітатора, який через одну із заборонених соцмереж поширював антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підгрунті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

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Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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