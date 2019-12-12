СБУ відкрила 69 справ про шпигунство та держзраду - Баканов
Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів перебування на посаді, повідомляє пресцентр СБУ.
Очільник СБУ уточнив, що 17 проваджень стосуються державної зради (у 9 з них вже є рішення суду), а 5 – шпигунства.
“До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за гратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині. Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом “таємно”, у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок”, - йдеться у повідомленні.
Як один з показових прикладів Баканов навів ситуацію з ексзаступником міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.
Як повідомлялось, Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.