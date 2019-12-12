СБУ відкрила 69 справ про шпигунство та держзраду - Баканов

Служба безпеки України розпочала 69 кримінальних проваджень по лінії роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів перебування на посаді, повідомляє пресцентр СБУ.

Очільник СБУ уточнив, що 17 проваджень стосуються державної зради (у 9 з них вже є рішення суду), а 5 – шпигунства.

“До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за гратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині. Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом “таємно”, у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок”, - йдеться у повідомленні.

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Як один з показових прикладів Баканов навів ситуацію з ексзаступником міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.

Як повідомлялось, Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.