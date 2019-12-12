СБУ провела обшуки в Енергоатомі у справі про закупівлі для АЕС

Працівники Служби безпеки провели обшуки на держпідприємстві “Енергоатом” у справі про закупівлю обладнання за завищеними цінами.

Про це інформує пресслужба Генпрокуратури у Facebook.

“11 грудня 2019 року слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України провели ряд обшуків у ДП НАЕК «Енергоатом», за місцем роботи та проживання посадовців держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств «транзитерів».

У ГПУ поінформували, що вживаються невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків державі. Досудове розслідування триває.