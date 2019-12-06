Гончарук пояснив, чому звільнили президента Енергоатому

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на представленні т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Павла Павлишина заявив, що рішення про зміну керівника Енергоатому пов’язане з тим, що загалом команда оновлюється.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Не висловлюючи жодних претензій до попереднього керівництва, хочемо продемонструвати, що нова команда, з новими силами, новим кредитом довіри суспільства, прийшла й у таку важливу галузь, як ядерна енергетика. В нас з Павлом Яремовичем ще не так багато було можливостей поспілкуватись, проте ми знаємо його як авторитетного керівника, людину, яка дуже добре розуміє, що таке ядерна галузь. У нас є повна довіра до Павла Яремовича, і ми хотіли б, щоб колектив Енергоатому з розумінням поставився до рішення уряду", - сказав Гончарук.

Читайте також: В Енергоатомі представили нового керівника

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, у свою чергу, зазначив, що кандидатуру Павлишина було обрано за високу ефективність роботи на посаді директора Рівненської АЕС.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель представили колективу НАЕК «Енергоатом» тимчасово виконуючого обов’язки президента компанії - директора РАЕС Павла Павлишина.