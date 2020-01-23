У Німеччині сталися дві ДТП зі шкільними автобусами, є загиблі

У Німеччині сьогодні вранці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю шкільних автобусів, внаслідок яких двоє дітей загинуло і понад 10 школярів зазнало травм.

Зокрема, у Тюрингії вранці шкільний автобус з'їхав зі схилу та перекинувся, повідомляє Bild.

«Серйозна аварія сталася поблизу Айзенаха. Шкільний автобус з'їхав зі схилу. Двоє дітей загинуло, декілька зазнало травм», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в автобусі було понад 20 дітей.

Водій автобуса також травмований.

Зазначається, що аварія сталася близько 7.30 дорогою до школи. На той момент стояв густий туман, на дорозі була ожеледиця.

Друга аварія сталася в Баварії близько 7 години - шкільний автобус з‘їхав із проїжджої частини та врізався у дерево. У цьому випадку водій також зазнав серйозних травм. Крім того, доправлено у клініку дев'ятьох дітей, їхні життя в безпеці.

Фото: Vesselin Georgiev