У Німеччині сталися дві ДТП зі шкільними автобусами, є загиблі

У Німеччині сталися дві ДТП зі шкільними автобусами, є загиблі

Укрінформ
У Німеччині сьогодні вранці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю шкільних автобусів, внаслідок яких двоє дітей загинуло і понад 10 школярів зазнало травм.

Зокрема, у Тюрингії вранці шкільний автобус з'їхав зі схилу та перекинувся, повідомляє Bild.

«Серйозна аварія сталася поблизу Айзенаха. Шкільний автобус з'їхав зі схилу. Двоє дітей загинуло, декілька зазнало травм», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в автобусі було понад 20 дітей.

Водій автобуса також травмований.

Зазначається, що аварія сталася близько 7.30 дорогою до школи. На той момент стояв густий туман, на дорозі була ожеледиця.

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Друга аварія сталася в Баварії близько 7 години - шкільний автобус з‘їхав із проїжджої частини та врізався у дерево. У цьому випадку водій також зазнав серйозних травм. Крім того, доправлено у клініку дев'ятьох дітей, їхні життя в безпеці.

Фото: Vesselin Georgiev

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