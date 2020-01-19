На півдні Алжиру зіткнулися два автобуси, 12 загиблих, 46 поранених

Внаслідок зіткнення двох автобусів в алжирському селі Стіл загинуло 12 осіб і ще 46 дістали поранення.

Про це повідомляє Khaleej times.

«Трагічна аварія сталася в неділю в південно-східній частині Алжиру, коли два автобуси врізалися один в одного в селі Стіл в провінції Ель-Уед, забравши життя 12 людей і поранивши ще 46», - йдеться в повідомленні.

Аварія сталася о першій годині ночі за місцевим часом.

Громадянська оборона Алжиру заявила, що п'ятеро поранених перебувають у критичному стані.