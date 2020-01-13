На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка

На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка

Фото
Укрінформ
На трасі Київ-Чоп у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з п’ятьма пасажирами, одна жінка загинула.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

"13 січня о 08:26 бійці Служби порятунку "101" залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Видумка Пулинського району. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами / Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

Окрім водія в салоні транспортного засобу перебувало ще 5 пасажирів.

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Зазначається, що в результаті ДТП одна жінка загинула на місці події, а іншій затиснуло руку.

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