На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з п’ятьма пасажирами, одна жінка загинула.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

"13 січня о 08:26 бійці Служби порятунку "101" залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Видумка Пулинського району. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами / Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

Окрім водія в салоні транспортного засобу перебувало ще 5 пасажирів.

Зазначається, що в результаті ДТП одна жінка загинула на місці події, а іншій затиснуло руку.