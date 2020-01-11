У Німеччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі і поранені
Укрінформ
Внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою на заході Німеччини загинули водії обох транспортних засобів, поранення отримали 27 пасажирів автобуса.
Про це повідомляє Bild.
«У п’ятницю о 17:45 невелика вантажівка врізалася в автобус на федеральній трасі 19 поблизу Хайденгайма. Обидва водії загинули. Ще двоє людей в автобусі отримали серйозні поранення, 25 - легкі поранення», - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, 30 дорослих їхали на денну екскурсію в межах Баден-Вюртемберга. Мала вантажівка була службовим транспортним засобом.
За попередніми даними, водій вантажівки повернув ліворуч і врізався у зустрічний транспорт. Зіткнення було настільки сильним, що обидва водії, 60 та 56 років, загинули на місці аварії.