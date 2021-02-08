Курц припускає, що може вакцинуватися «Спутником V»
Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
За словами Курца, умовою для такого виробництва має стати схвалення цих вакцин регулятивними органами ЄС.
"Австрія, безумовно, спробувала б надати виробничі потужності на відповідних вітчизняних підприємствах для російських або китайських вакцин", - заявив канцлер в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
Як зазначається, Курц також запевнив, що сам би зробив щеплення китайською або російською COVID-вакциною. "Вакцини - це лише ефективність, безпека та швидка доступність, а не геополітичні битви", - наводить його слова видання.
Водночас австрійський канцлер указав, що жителі ЄС забезпечені вакцинами "не зовсім оптимально". Він також розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за зволікання з дозволами на застосування вакцин проти коронавірусу.
Як повідомлялося, регуляторні органи Угорщини дали остаточний дозвіл на застосування у країні російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Угорщина - єдина країна Євросоюзу, яка дозволила використання російського препарату проти COVID-19.