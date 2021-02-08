Курц припускає, що може вакцинуватися «Спутником V»

Канцлер Австрії Себастіан Курц припускає, що китайські та російські COVID-вакцини можуть у майбутньому випускатися в його країні.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

За словами Курца, умовою для такого виробництва має стати схвалення цих вакцин регулятивними органами ЄС.

"Австрія, безумовно, спробувала б надати виробничі потужності на відповідних вітчизняних підприємствах для російських або китайських вакцин", - заявив канцлер в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Як зазначається, Курц також запевнив, що сам би зробив щеплення китайською або російською COVID-вакциною. "Вакцини - це лише ефективність, безпека та швидка доступність, а не геополітичні битви", - наводить його слова видання.

Водночас австрійський канцлер указав, що жителі ЄС забезпечені вакцинами "не зовсім оптимально". Він також розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за зволікання з дозволами на застосування вакцин проти коронавірусу.

Як повідомлялося, регуляторні органи Угорщини дали остаточний дозвіл на застосування у країні російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Угорщина - єдина країна Євросоюзу, яка дозволила використання російського препарату проти COVID-19.