Боррель сподівається, що в ЄС сертифікують російську COVID-вакцину

Країни Євросоюзу, які стикнулися з браком вакцин проти коронавірусу, зможуть скористатися російським препаратом, якщо її якість підтвердить Європейське медичне агентство.

Про це у Москві на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу привітати Росію з цим успіхом. Це добра новина для всього людства. Це означає, що у нас буде більше інструментів, з якими ми зможемо зустріти пандемію. Я був радий прочитати наукову доповідь, що була оприлюднена у престижному журналі Lancet щодо показників російської вакцини. Сподіваюся, що Європейське медичне агентство зможе сертифікувати цю вакцину з метою її використання у країнах-членах ЄС… Адже ми відчуваємо брак вакцин, а це буде ще один шлях постачання», - заявив Боррель.

Як повідомлялося, 25 січня після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Боррель оголосив про намір відвідати Росію на запрошення Лаврова з метою обговорення поточних проблем у відносинах між РФ і Євросоюзом, включаючи отруєння та арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також придушення демонстрацій на його підтримку.

Як наголосив Боррель, цей візит здійснюється напередодні стратегічної дискусії щодо відносин з Росією у форматі Європейської ради, яка має відбутися у березні.

Фото: European Union/EP