Байден залишить чинними санкції проти Ірану

Президент США не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS.

Це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) щодо ядерної програми Тегерану.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть США першими скасовувати санкції проти Ірану, Байден відповів: "Ні".

Президент погодився з тим, що для цього Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану, а потім обговорювати це питання.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Білий дім заявив, що нова адміністрація налаштована на повернення Ірану до виконання ядерної угоди. Водночас іранська сторона також висловила зацікавлення щодо відновлення участі США у JCPOA. Однак у Вашингтоні висловили намір розширити вимоги до Тегерану, зокрема в контексті припинення його програми балістичних ракет та дестабілізації обстановки в регіоні.

Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном та групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.