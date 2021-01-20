Лідер Ірану закликав адміністрацію Байдена повернути США до ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Рухані сьогодні закликав адміністрацію новообраного президента Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) 2015 року, зазначивши, що ініціатива зараз на боці США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

У своєму виступі перед інавгурацією Джо Байдена Рухані закликав США знову приєднатися до ядерної угоди та зупинити санкції проти Ірану, запроваджені президентом "тираном" Дональдом Трампом.

Байден раніше висловив готовність знову приєднатися до угоди, якщо Тегеран повернеться до виконання вимог угоди, на що Рухані відповів позитивно.

"Сьогодні ми очікуємо, що адміністрація США повернеться до верховенства права та зобов'яжеться й зможе протягом наступних чотирьох років усунути всі чорні плями попередніх чотирьох років", - сказав Рухані.

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном та групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.

Обраний президент США Джо Байден оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.

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