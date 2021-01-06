Берлін, Париж і Лондон закликали Тегеран припинити збагачення урану

Країни E3 (Німеччини, Франції та Великої Британії) стурбовані діями Ірану щодо збагачення урану та закликають його негайно припинити цю практику.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ щодо Віденської ядерної угоди з Іраном (JCPoA), розміщеній на сайті МЗС ФРН, передає Укрінформ.

«Ми глибоко стурбовані тим, що 4 січня Іран почав збагачувати уран до 20% на підземному збагачувальному заводі. Ця практика, для якої немає надійного цивільного обґрунтування і яка несе значні ризики розповсюдження, є явним порушенням зобов'язань Ірану згідно з JCPoA та ще більше підриває домовленість», - йдеться у заяві.

У ній підкреслюється, що це серйозна негативна подія, яка підриває спільне зобов'язання учасників JCPoA щодо збереження угоди від 21 грудня. Це також створює ризик поставити під сумнів «життєво важливу можливість повернення до дипломатії з майбутньою адміністрацією США».

Міністри закликали Іран негайно припинити збагачення урану, зменшити програму збагачення до меж, узгоджених у рамках JCPoA, та утриматися від будь-якої подальшої ескалації, яка ще більше звузить сферу ефективної дипломатії.

Три країни-учасниці угоди залишаються в тісному контакті з іншими її підписантами, щоб розглянути в рамках JCPoA, як найкраще вирішити ситуацію з невиконання її положень з боку Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, в Ірані на ядерному об'єкті у Фордо розпочався процес збагачення урану на рівні 20%.