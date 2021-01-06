Парламент Ірану хоче зобов’язати уряд «знищити Ізраїль»

На розгляд парламенту Ірану було винесено законопроєкт, який зобов’язує уряд до 2041 року «знищити державу Ізраїль».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише IranWire.

“У річницю вбивства Касема Сулеймані до іранського парламенту було внесено безпрецедентний в 42-річній історії Ісламської Республіки законопроєкт. Він зобов’язує уряд Ісламської Республіки вжити заходи для “знищення” Ізраїлю до 2041-го року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що законопроєкт вимагає від уряду розірвати блокаду Сектору Гази, надіславши постачання товарів не пізніше, ніж за 6 місяців після ухвалення законопроєкту.

“Такий крок призведе до захоплення іранських товарів та підвищить ймовірність військового протистояння з Ізраїлем”, - пояснює IranWire.

Внесений до парламенту документ також передбачає низку інших безпрецедентних зобов’язань. Зокрема, уряд мусить негайно укласти угоди про економічну співпрацю із Китаєм, Росією, Венесуелою, Іраком та Сирією, навіть попри те, чи виявляють ці держави інтерес до такої кооперації.

У разі ухвалення документу Іран також не братиме участі у дво- й багатосторонніх перемовинах із США, поки Вашингтон не вибачиться за вихід з “ядерної угоди” й не засудить вбивство Сулеймані.

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“Видається, що законопроєкт свідчить про кінець періоду розумного урядування в Ірані. У кращому випадку його можна сприймати, як пропаганду, у гіршому ж, якщо парламент підтримає його, він на десятиліття погіршить умови для країни”, - підсумовує видання.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня 2020 року США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту столиці Іраку. У результаті були ліквідовані командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані, а також лідер іракського шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіс.