«Ядерне вимагання» Ірану приречене на провал — США

США розкритикували початок Іраном збагачення урану до 20% на одному з підземних ядерних підприємств.

Як повідомляє Укрінформ, про це Reuters заявив анонімний представник Державного департаменту США.

“Збагачення Іраном урану до 20% у Фордо яскраво свідчить про бажання Тегерана посилити свою кампанію ядерного вимагання. Ця спроба приречена на провал”, - заявив співрозмовник агентства.

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За повідомленнями міжнародних ЗМІ, речник президента Ірану у понеділок заявив про намір цієї країни почати процедуру збагачення урану до показника 20% на ядерному об’єкті FORDO. За оцінками фахівців, таке рішення може стати найбільшим порушенням Іраном власних зобов’язань за всю історію існування JCPOA і в перспективі може відкрити для цієї країни можливість збагачення урану до 90%, що означатиме порушення міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.

Обраний президент США Джо Байден оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.