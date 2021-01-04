Іран розпочав збагачення урану до 20%

В Ірані на ядерному об'єкті у Фордо розпочався процес збагачення урану на рівні 20%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Кілька хвилин тому на збагачувальному комплексі у Фордо розпочався процес виробництва урану, збагаченого до 20%», - заявив офіційний представник уряду країни Алі Рабії.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії має поінформувати його членів пізніше у понеділок про події в Ірані, зазначили в МАГАТЕ після повідомлення Тегерана.

У Брюсселі прессекретар Єврокомісії зазначив, що "цей крок, якщо буде підтверджений, означатиме значний відступ від зобов'язань Ірану".

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня в Ірані набрав чинності закон, який дозволяє країні збагачувати уран до 20-відсоткового рівня.

Таким чином Іран дозволив собі щорічно виробляти 120 кг урану, збагаченого до 20%. Це також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

Ухвалення закону стало важливою віхою в поступовому порушенні Іраном угоди 2015 року зі світовими державами про стримування ядерної діяльності.

Наразі Іран збагачує уран до рівня трохи менше ніж 5%, хоча угода 2015 року обмежує його до 3,67%.

Як зазначає видання, для створення атомної бомби необхідний рівень збагачення близько 90%.

Загальний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні в 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року США з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди і відновили санкції проти Ірану. Після цього Тегеран почав поступову відмову від своїх зобов'язань за угодою.

2 січня влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%. МАГАТЕ поінформувало про це Раду Безпеки ООН. В організації кажуть, що в повідомленні Ірану не вказано, коли саме країна планує збагачувати Іран до 20%.