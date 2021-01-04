МАГАТЕ поінформує Євросоюз про останні дії Ірану щодо ядерної програми

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії поінформує представників ЄС щодо виконання Іраном зобов’язань щодо ядерної програми у зв’язку із заявами керівництва країни про намір збільшити показник збагачення урану до 20%.

Про це у понеділок під час брифінгу у Брюсселі сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міжнародне агентство з атомної енергії поки не підтвердило практичне виконання такого наміру іранської сторони. Водночас усі оцінки ЄС щодо ядерної програми Ірану ґрунтуються на діях, які Іран здійснює де-факто, коли вони підтверджені МАГАТЕ. Керівник МАГАТЕ поінформує Євросоюз про поточний стан справ щодо ядерної програми Ірану сьогодні ввечері, тож побачимо, що він скаже», - зауважив речник.

Так він відповів на припущення преси, що рішення Ірану про збільшення рівня збагачення урану до 20% може означати кінець JCPOA (спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану, – ред.).

«Безумовно, ми взяли до уваги це останнє оголошення. Якщо влада Ірану його виконуватиме, це означатиме суттєвий відхід Ірану від власних ядерних зобов’язань за умовами JCPOA, із серйозними порушеннями в галузі ядерного нерозповсюдження», - сказав Стано.

Він нагадав, що всі сторони цієї міжнародної ядерної угоди, включаючи Іран, неодноразово підтверджували зацікавленість в її збереженні, тож мають уникати будь-яких кроків, які могли б підірвати ці зусилля зі збереження JCPOA.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, речник президента Ірану у понеділок заявив про намір цієї країни почати процедуру збагачення урану до показника 20% на ядерному об’єкті FORDO. За оцінками фахівців, таке рішення може стати найбільшим порушенням Іраном власних зобов’язань за всю історію існування JCPOA і в перспективі може відкрити для цієї країни можливість збагачення урану до 90%, що означатиме порушення міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.

Обраний президент США Джо Байден оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.