В Іраку пройшли акції з нагоди роковин смерті генерала Сулеймані

Тисячі іракців зібрались у центрі Багдада в першу річницю смерті іранського генерала Касема Сулеймані, ліквідованого в результаті ракетного обстрілу в місцевому аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Демонстранти на площі Тахрір тримали портрети Касема Сулеймані, а також командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса. З натовпу лунали вимоги вивести американські війська з Іраку.

Зазначається, що напередодні ввечері тисячі людей улаштували ходу до аеропорту Багдада, щоб вшанувати пам'ять Сулеймані, аль-Мухандіса та ще восьми осіб, які загинули в результаті ракетного обстрілу.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня 2020 року США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту столиці Іраку. У результаті були ліквідовані командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані, а також лідер іракського шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіс.