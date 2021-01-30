Штати планують розширити вимоги для Ірану щодо ядерної угоди – Білий дім

Адміністрація Джо Байдена налаштована на повернення Ірану до виконання ядерної угоди, але водночас має намір розширити вимоги до Тегерана, у тому числі в контексті припинення його програми балістичних ракет і дестабілізації обстановки в регіоні.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає кореспондент Укрінформу.

«Очевидно, що (наш підхід – ред.) вимагає від Ірану дотримання вимог ядерної угоди»,- зауважила Псакі.

За її словами, президент Байден розглядає це як основу для просування вперед.

«Він (Байден – ред.) вважає, що Сполучені Штати шляхом дипломатичних зусиль мають прагнути продовження й посилення цих ядерних обмежень, а також вирішувати інші питання, що стосуються, зокрема, програми балістичних ракет Ірану та його (дестабілізаційної – ред.) діяльності в регіоні», - пояснила представниця Білого дому.

При цьому вона підкреслила, що Іран передусім має повернутися до виконання обмежень за ядерною програмою, перш ніж продовжити переговори.

За словами Псакі, президент також вважає роботу із союзниками та партнерами, передусім членами переговорного формату Р5+1, «ключовою для будь-якого просування вперед, у тому числі щодо майбутнього іранської ядерної угоди».

Як повідомляв Укрінформ, Іранська ядерна угода, яка має офіційну назву «Спільний всеосяжний план дій» (JCPOA), була укладена у 2015 році під час президентства Обами у форматі P5+1. Його учасниками стали п'ять постійних членів РБ ООН, а також Німеччина із залученням Європейського Союзу. Угода передбачала скасування більшості санкцій проти Тегерана в обмін на припинення його ядерної програми.

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Адміністрація Дональда Трампа вивела США з Іранської ядерної угоди, вказавши на дестабілізуючу активність Тегерана в регіоні та випробування ним балістичних ракет, що можуть дістатися європейських та інших союзників США.

Джо Байден ще до інавгурації оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.