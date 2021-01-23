Іран готовий взаємно зі США повернутися до виконання «ядерної угоди» - глава МЗС

Іран закликає нового президента США Джо Байдена “обрати кращий шлях” та повернутися до виконання “ядерної угоди” 2015-го року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова міністра закордонних справ Ірану Мухаммеда Джавад Заріфа пише Reuters.

“Байден може розпочати, прибравши усі санкції, запроваджені з часу приходу до влади Трампа, та спробувати повернутися до дотримання ядерної угоди 2015-го року без зміни її умов, про які було важко домовитися. У відповідь Іран скасує усі заходи, запроваджені для відплати після виходу Трампа з ядерної угоди”, - зазначив Заріф.

Він додав, що “ініціатива повністю належить Вашингтону”.

Міністр наголосив, що Іран також відкритий до обговорення із США інших проблем Близького сходу.

“Однак, саме жителі регіону, а не сторонні особи, повинні розв’язати ці проблеми. Ні США, ні європейські союзники не мають прерогативи на ведення або заохочення майбутніх перемовин”, - зауважив дипломат.

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Нагадаємо: під час каденції Дональда Трампа США відмовилися виконувати “ядерну угоду” з Іраном та запровадили додаткові санкції проти Тегерану, намагаючись примусити Іран розпочати перемовини стосовно ширшої угоди про балістичну ракетну програму та підтримку ворожих сил на Близькому сході.