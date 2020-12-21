Ближчі місяці покажуть, чи вдасться «врятувати» ядерну угоду з Іраном – Маас

Ближчі місяці стануть вирішальними для долі віденської ядерної угоди та ситуації з безпекою у регіоні Близького Сходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, коментуючи зустріч 21 грудня Є3/ЄС + 2 (Китай, Німеччина, Франція, Росія, Велика Британія і верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки) та Ісламської Республіки Іран, передає кореспондент Укрінформу.

«Ближчі тижні та місяці стануть вирішальними - чи вдасться врятувати угоду, чи ні», - сказав Маас.

Він наголосив, що йдеться також про те, чи вдасться гарантувати те, що Іран не матиме атомної бомби, чи вдасться не допустити, щоб постійні конфлікти в регіоні стали ще більш небезпечними через ядерну загрозу. Угода – найкращий інструмент гарантувати це, зокрема безпеку Ізраїлю, яка має для Європи «найвище значення», заявив міністр.

Маас нагадав, що новобраний президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти готовність його країни повернутися до JCPoA за умови, що й Іран повернеться до виконання своїх зобов’язань.

«Ми не можемо втратити цей останній шанс, це вікно можливостей», - підкреслив глава МЗС ФРН.

За словами Мааса, ця позиція було чітко доведена до відома Тегерана.

Вихід США з угоди та серйозні порушення JCPoA іранської стороною разом з деструктивною роллю Ірану в регіоні стали серйозним викликом, зауважив німецький міністр.

Те, що угода взагалі ще «жива», є результатом неймовірних зусиль решти її учасників, сказав Маас.

Міністри на віртуальному засіданні, першому за більш ніж рік, схвалили Спільну декларацію щодо «Спільного комплексного плану дій» - JCPoA. У ній вони підтвердили готовність дотримуватись угоди, повне та ефективне впровадження якої усіма сторонами вважають «критично важливим».

Дипломати обговорили виклики при виконанні зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністри наголосили на важливої ролі МАГАТЕ, єдиної неупередженої та незалежної міжнародної організації, уповноваженої Радою Безпеки ООН здійснювати моніторинг та перевірку дотримання зобов'язань JCPoA у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, та наголосили на важливості продовжувати добросовісно співпрацювати з нею.

Міністри нагадали, що JCPoA, затверджена Резолюцією 2231 (2015 р) РБ ООН, залишається важливим елементом глобальної архітектури нерозповсюдження ядерної зброї та важливим досягненням багатосторонньої дипломатії, що сприяє регіональній та міжнародній безпеці.

Глави МЗС висловили жаль, що США вийшли з JCPoA, та «високо оцінили перспективу повернення США до угоди».

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з даної угоди і поновлення санкцій проти Ірану.