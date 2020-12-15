Іран готовий повернутися до виконання «ядерної угоди» - президент

Іран готовий повернутися до виконання «ядерної угоди» - президент

Укрінформ
Іран обмежить власну ядерну програму та відновить виконання Спільного комплексного плану дій, якщо інші сторони угоди теж шануватимуть ці домовленості.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на слова президента Ірану Хасана Рухані пише Сіньхуа.

“Президент Ірану заявив, що його країна готова повернутися до виконання своїх зобов’язань, відповідно до ядерної угоди 2015 року, якщо інші сторони угоди дотримаються своїх обіцянок”, - йдеться у матеріалі. 

Рухані окремо закликав нову Адміністрацію США повернутися до Спільного комплексного плану дій та втілити свої зобов’язання, передбачені угодою.  

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Президент додав, що його уряд не дозволить відкласти скасування американських санкцій проти Ірану.

“Уряд зробить усе можливе, аби тягар утисків та неправомірних санкцій був знятий з плечей іранського народу”, - сказав він під час пресконференції.

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Нагадаємо: домовленості щодо Спільного комплексного плану дій, яким було обмежено ядерну програму Ірану, було досягнуто у 2015-му році. Через три роки США односторонньо вийшли з угоди, попри протести інших її сторін.

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