Штати ввели санкції проти двох іранських розвідників, які викрали агента ФБР

Штати ввели санкції проти двох іранських розвідників, які викрали агента ФБР

Укрінформ
Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти двох високопосадовців Міністерства розвідки та безпеки Ірану через їхню участь в операції з викрадення агента ФБР Роберта Левінсона та його таємного ув’язнення протягом багатьох років.

Повідомлення Мінфіну США з цього приводу оприлюднено в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох високопосадовців Міністерства розвідки та безпеки Ірану (MOIS), які брали участь у викраденні Роберта "Боба" Левінсона на іранському острові Кіш 9 березня 2007 року», - зауважується в заяві.

Левінсон був агентом ФБР та Агентства боротьби з наркотиками США. Офіційний Вашингтон одразу ж після його зникнення на іранській території ініціював розслідування та контактував з Тегераном у цій справі, зокрема й на найвищому рівні. Іранська сторона довгий час заперечувала свою причетність до зникнення громадянина США, однак потім погодилася сприяти його поверненню в Сполучені Штати.

«Уряд Ірану пообіцяв надати допомогу в поверненні Боба Левінсона додому, але так і не зробив цього. Правда полягає в тому, що іранські спецслужби – за дозволом вищого іранського керівництва – були виконавцями викрадення й затримання Боба», - заявив у цьому зв’язку глава ФБР Крістофер Рей.

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У березні 2020 року родина Левінсона отримала повідомлення про його смерть.

«Високопоставлені іранські чиновники дали дозвіл на викрадення й затримання Левінсона й водночас розпочали дезінформаційну кампанію, щоби заперечити вину іранського режиму», - наголосили в Міністерстві фінансів США.

Фото: Shutterstock

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