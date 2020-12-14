Штати ввели санкції проти двох іранських розвідників, які викрали агента ФБР

Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти двох високопосадовців Міністерства розвідки та безпеки Ірану через їхню участь в операції з викрадення агента ФБР Роберта Левінсона та його таємного ув’язнення протягом багатьох років.

Повідомлення Мінфіну США з цього приводу оприлюднено в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох високопосадовців Міністерства розвідки та безпеки Ірану (MOIS), які брали участь у викраденні Роберта "Боба" Левінсона на іранському острові Кіш 9 березня 2007 року», - зауважується в заяві.

Левінсон був агентом ФБР та Агентства боротьби з наркотиками США. Офіційний Вашингтон одразу ж після його зникнення на іранській території ініціював розслідування та контактував з Тегераном у цій справі, зокрема й на найвищому рівні. Іранська сторона довгий час заперечувала свою причетність до зникнення громадянина США, однак потім погодилася сприяти його поверненню в Сполучені Штати.

«Уряд Ірану пообіцяв надати допомогу в поверненні Боба Левінсона додому, але так і не зробив цього. Правда полягає в тому, що іранські спецслужби – за дозволом вищого іранського керівництва – були виконавцями викрадення й затримання Боба», - заявив у цьому зв’язку глава ФБР Крістофер Рей.

У березні 2020 року родина Левінсона отримала повідомлення про його смерть.

«Високопоставлені іранські чиновники дали дозвіл на викрадення й затримання Левінсона й водночас розпочали дезінформаційну кампанію, щоби заперечити вину іранського режиму», - наголосили в Міністерстві фінансів США.

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