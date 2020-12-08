У Ірані заявляють, що американські санкції блокують закупівлю вакцини

Через накладені США санкції уряду Ірану не вдається організувати на міжнародному ринку процес закупівлі вакцини від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на главу Центрального банку Ірану Абдольнасера Хематі пише Сіньхуа.

“З огляду на те, що закупівля вакцини від COVID-19 повинна проводитися офіційними каналами ВООЗ, усі шляхи для оплати й передачі необхідної суми валютою досі блокувалися негуманними ембарго уряду США та потребою отримати ліцензію Управління з контролю за іноземними активами”, - заявив Хематі.

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За його словами, МВФ “не наважився” обговорити під час засідання Ради директорів запит Ірану стосовно видачі гуманітарної позики “під тиском й погрозами США й всупереч визнанню наявності на це прав у Ірану й відсутності будь-яких економічних чи юридичних перешкод”.

Нагадаємо: станом на понеділок на території Ірану залишалося понад 250 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 50 594 життя.