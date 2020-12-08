У Ірані заявляють, що американські санкції блокують закупівлю вакцини
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на главу Центрального банку Ірану Абдольнасера Хематі пише Сіньхуа.
“З огляду на те, що закупівля вакцини від COVID-19 повинна проводитися офіційними каналами ВООЗ, усі шляхи для оплати й передачі необхідної суми валютою досі блокувалися негуманними ембарго уряду США та потребою отримати ліцензію Управління з контролю за іноземними активами”, - заявив Хематі.
За його словами, МВФ “не наважився” обговорити під час засідання Ради директорів запит Ірану стосовно видачі гуманітарної позики “під тиском й погрозами США й всупереч визнанню наявності на це прав у Ірану й відсутності будь-яких економічних чи юридичних перешкод”.
Нагадаємо: станом на понеділок на території Ірану залишалося понад 250 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 50 594 життя.