Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
Як повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині, про закінчення будівництва повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу на своїй сторінці у Tвітері.
«Завершено проєкт з будівництва 81-кілометрової захисної стіни на кордоні Агри-Іран», - повідомив міністр.
Şükür 🤲— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 4, 2020
Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi... pic.twitter.com/oMoI2Hz1mI
За його словами, реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни.
Загальна протяжність турецько-іранського кордону, через який часто намагаються пройти контрабандисти, нелегальні іммігранти та терористи РПК, - 534 км. Очікується, що зведення стіни та посилення охорони кордону покращить безпекову ситуацію на ньому.
Два роки тому Туреччина звела 764 км бетонної стіни вздовж кордону із Сирією.