Літак з Ірану екстрено сів в Анкарі через загрозу коронавірусу

Літак, що виконував рейс Тегеран-Стамбул, 25 лютого здійснив екстрену посадку в аеропорту Есенбога в Анкарі.

Як повідомляє Анадолу, рішення прийнято у зв'язку з підозрою на наявність у пасажирів коронавірусу нового типу (COVID-19).

"Літак зі 132 пасажирами на борту сів у столичному аеропорту о 10:29 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.

Бригади медиків МОЗ Туреччини попередньо обстежили пасажирів, у 17 з яких виявлено високу температуру.

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О 12:30 за місцевим часом співробітники МОЗ знову увійшли на борт лайнера для другого етапу обстеження пасажирів.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА